Al via alla scuola secondaria di primo grado 'Nottolini' di Lammari il progetto 'La scuola nell'orto'

giovedì, 29 novembre 2018, 16:03

Tante le iniziative promosse dai Centri Commerciali Naturali di Capannori, Segromigno in Monte e Marlia con la collaborazione e il contributo dell'amministrazione comunale, che ha attivato anche sponsor, per le prossime festività natalizie per animare e rendere più belle queste frazioni sia per i cittadini che per i visitatori

giovedì, 29 novembre 2018, 15:42

E’ stata ritrovata la persona scomparsa nella serata di ieri ad Altopascio, frazione di Badia Pozzeveri, per la quale era stato attivato il Piano ricerca persone scomparse

giovedì, 29 novembre 2018, 15:22

La ONLUS Amo dell’Amore, unitamente ai cinque Lions Club della zona, Antiche Valli Lucchesi, Lucca Host, Lucca Le Mura, Garfagnana e Pescia, sta lavorando nel preparare 270 pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia, passando per Lucca, Altopascio e tutti i territori...

giovedì, 29 novembre 2018, 12:26

Sono attualmente in corso le ricerche di un uomo scomparso ieri nel comune di Altopascio, nella frazione di Badia Pozzeveri. La prefettura ha prontamente attivato, già dalla nottata scorsa, tutte le componenti previste dal piano ricerca persone scomparse

giovedì, 29 novembre 2018, 12:23

Parte da Capannori il tavolo tecnico di lavoro che vedrà riuniti i migliori esperti ambientali nazionali nella gestione dei rifiuti. L'incontro intitolato 'Economia circolare:obiettivi 2030' è promosso dall'associazione dei Comuni Virtuosi in collaborazione con il comune di Capannori e si terrà sabato 1° dicembre alle ore 10.30 al Parco scientifico...

giovedì, 29 novembre 2018, 10:40

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia a Capannori, interviene per segnalare un episodio avvenuto nel centro del paese di Marlia facendo un appello all'amministrazione