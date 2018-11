All'auditorium una selezione guidata di Bohème a cura del Circolo Alfredo Catalani

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 novembre 2018, 16:26

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e l'intera amministrazione comunale esprimono cordoglio e dispiacere per la scomparsa di due imprenditori altopascesi, noti e affermati sul territorio: Roberto Tambellini, fondatore della Tambellini & C.

lunedì, 19 novembre 2018, 15:20

L'amministrazione ha individuato 14 punti strategici lungo tutto il territorio comunale nei quali andare ad aumentare il livello di controlli e garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Ne sono stati selezionati tre a Villa Basilica, due sull'Altopiano delle Pizzorne, e uno rispettivamente alla Rocca, Duomo, Guzzano, Botticino, Ponte a...

lunedì, 19 novembre 2018, 14:04

Sala di Artè gremita di pubblico, sabato 17 novembre, per il gran finale di 'Lucca Underground Festival 2018' in occasione dell'incontro con Vauro Senesi, in arte Vauro, il vignettista satirico già ospite di trasmissioni televisive come 'Anno Zero' e 'Servizio Pubblico', al quale, durante l'incontro, è stato conferito il Premio...

lunedì, 19 novembre 2018, 12:29

Via alla sperimentazione di una sigillatrice delle crepe stradali. Si tratta di un macchinario molto utilizzato nei Paesi del nord Europa, che in Toscana viene utilizzato per la prima volta a Capannori in collaborazione con una ditta del territorio

lunedì, 19 novembre 2018, 11:44

L’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica, ricerca operatori ecologici per il Porta a Porta da inquadrare con profilo professionale di “Addetto area conduzione”, livello 3 della posizione parametrale B del CCNL Federambiente

lunedì, 19 novembre 2018, 09:58

La SBL Altopascio si scrolla di dosso quel fastidiosissimo zero in classifica superando Piombino al Palabox di Altopascio. Due punti che permettono di agganciare proprio il team della Val di Cornia in classifica