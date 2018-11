Piana



Altre due vittorie per il vivaio della Polisportiva Capannori

lunedì, 26 novembre 2018, 08:45

Ancora due vittorie per le giovanili della Polisportiva Capannori. L'Under 15 di coach Mario Piochi targata Veravision ha vinto il derby contro il Cmb Lucca (47-87) grazie una grande ripresa in cui è stata trascinata dal capitano Di Martella Orsi e da un Kola in grande spolvero. Bene anche l'Under 13 dei coach Chiara Tessaro e Stefano Corda che con il gruppo Gabrielli Viaggi ha regolato in casa il Cus Pisa 47-11 completando l'ottimo fine settimana del vivaio biancorosso.