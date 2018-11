Anagrafe digitale: Altopascio è il secondo comune della Piana ad effettuare il passaggio

Altri articoli in Piana

Stamani il sindaco Menesini li ha consegnati personalmente ai bambini e alle bambine di alcune classi della scuola primaria di Marlia alla presenza dell'assessore alla scuola Francesco Cecchetti, del dirigente scolastico Nicola Preziuso e della capoplesso Gabriella Fabbri

Mario Capanna uno dei leader storici del Sessantotto, sarà protagonista dell'incontro "Il '68 e oggi: come aprire una via di speranza" in programma mercoledì 7 novembre alle ore 21 nella sala consiliare del comune nell'ambito della rassegna "Una spina nel fianco. Il Sessantotto: ricordi al femminile di un movimento"

A invocare l'intervento regionale è il capogruppo in consiglio regionale Maurizio Marchetti che da tempo tiene sott'occhio la qualità dei servizi legati al trasporto su gomma, insomma gli autobus

Ha visto il ladro che si allontanava di spalle trascinando la moto, ma non ha potuto far niente per fermarlo. Il colpo è avvenuto venerdì 2 novembre alla Biagi Motors di San Leonardo in Treponzio dove è stato rubato un bolide da 6 mila 800 euro

Area del Sibolla diventa spazio horror, Marchetti (FI): «Qui manca coscienza ambientale. Già a luglio avevo chiesto alla Regione linee guida per la valorizzazione dopo il Protocollo di gestione». Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti attacca: «La riserva è uno scrigno naturalistico, i mostri stanno altrove»

Aule grandi e luminose, spazio ai laboratori e alla didattica manuale, zero consumo energetico, zero impatto ambientale e innovazione a 360 gradi. Ecco come sarà la nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri