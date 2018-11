Piana



Anziano disperso a Marlia, scattano le ricerche

domenica, 11 novembre 2018, 13:49

di gabriele muratori

È uscito di casa nel pomeriggio di ieri e non ha ancora fatto ritorno. Si tratta di un anziano signore di 80 anni circa, Mario Madrigali, residente a Marlia in Via San Donnino. In seguito all'allarme della moglie, si sono messi al lavoro squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine, oltre ad alcuni paesani. A supporto degli operatori, squadre di cinofili ed un elicottero dei carabinieri forestali. Trascorsa la notte, è stato fatto estendere l'allarme anche alle associazioni di volontariato, che si stanno recando nella zona per setacciare i boschi e le zone circostanti di Marlia. Le ricerche quindi proseguono.



Intanto dalla sua pagina Facebook, il sindaco del comune di Capannori, Luca Menesini, ha lanciato il seguente appello:



Da ieri sera Mario Madrigali di Marlia, anno di nascita '37, non è più tornato a casa. Era uscito verso le 17, in zona di via San Donnino, per fare una passeggiata e non è rientrato. Indossva jeans, cardigan grigio, ciabatte e occhiali.



La famiglia, i Vigili del Fuoco e la nostra municipale lo stanno cercando. Chiunque lo vedesse avvisi la municipale (0583.429060) o i Vigili del Fuoco (115).



Grazie.

Notizia in aggiornamento