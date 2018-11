Ascit, apre domani il bando per operatori ecologici

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 novembre 2018, 12:29

Via alla sperimentazione di una sigillatrice delle crepe stradali. Si tratta di un macchinario molto utilizzato nei Paesi del nord Europa, che in Toscana viene utilizzato per la prima volta a Capannori in collaborazione con una ditta del territorio

lunedì, 19 novembre 2018, 09:58

La SBL Altopascio si scrolla di dosso quel fastidiosissimo zero in classifica superando Piombino al Palabox di Altopascio. Due punti che permettono di agganciare proprio il team della Val di Cornia in classifica

lunedì, 19 novembre 2018, 09:35

Un fine settimana importante per le formazioni del Tau, che conquistano o confermano posizioni in classifica, tranne gli Allievi Elite, che perdono di misura contro lo Scandicci

sabato, 17 novembre 2018, 18:53

Momenti toccanti questa mattina nel parcheggio accanto alla scuola primaria di Segromigno in Piano dove si è svolta una cerimonia per ricordare Michael Petrini, quattordicenne di Camigliano che in un tragico pomeriggio del 2015 morì travolto da un’auto, e tutte le vittime della strada

sabato, 17 novembre 2018, 14:52

Si intitola "I Tuareg del Niger" la mostra che martedì 20 novembre alle 17 sarà inaugurata al museo Athena di Capannori. È promossa dal Comune di Capannori assieme all'Istituto storico lucchese sezione Auser Serchio e all'Associazione Lucca Tuareg nell'ambito della nona edizione della rassegna "Alla scoperta dell'Africa.

sabato, 17 novembre 2018, 12:52

Sono trascorsi 40 anni da quando la sede del comune, che si trovava in piazza del Suffragio a Lucca, fu trasferita nella frazione capoluogo di Capannori. Quattro decenni in cui si è rafforzato il senso di identità e di appartenenza alla comunità.