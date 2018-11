Auto incendiata e abbandonata da anni: Ferrovie e Comune rimuovono la carcassa di lamiere

Altri articoli in Piana

venerdì, 23 novembre 2018, 15:39

Porcari si mobilita per la giornata contro la violenza sulle donne. Una settimana ricca di iniziative che si sono aperte ieri con il palazzo comunale che si è acceso di rosso

venerdì, 23 novembre 2018, 14:36

Istituzioni, associazioni e attività commerciali della Piana di Lucca mandano un segnale forte in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre

venerdì, 23 novembre 2018, 14:27

La scuola elementare delle ex Dorotee torna ai porcaresi. Nell'ultima variazione di bilancio del 2018, che sarà portata all'attenzione del consiglio comunale del prossimo 29 novembre, la giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha allocato le risorse necessarie per l'acquisto dell'immobile in via del Centenario

venerdì, 23 novembre 2018, 13:27

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Capannori, comunica a tutta la cittadinanza che il 24 novembre non parteciperà al consiglio straordinario per i 40 anni della sede comunale

venerdì, 23 novembre 2018, 11:26

Rush finale per sostenere il Monte Pisano come "Luogo del cuore" del Fai (Fondo Ambiente Italiano) e ottenere fondi da destinare al recupero dei 1400 ettari di bosco e coltivazioni distrutti dall'incendio del 24 settembre

venerdì, 23 novembre 2018, 11:13

Centotrenta abbonamenti venduti, contro i 107 dello scorso anno, spettacoli che viaggiano verso il tutto-esaurito, vendite online in continua attività e grande apprezzamento di pubblico. La stagione teatrale di prosa 2018/2019 del Teatro Puccini di Altopascio inizia col botto