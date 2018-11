Piana



Bama Altopascio, ingaggiato Fabio Riccio

venerdì, 9 novembre 2018, 11:57

Dopo l'infortunio di Ben Lazzeri il Bama Altopascio corre ai ripari. Il team rosablu aggiunge al roster Fabio Riccio (guardia - 1990 - 1,88), l'anno passato ad Isernia in serie B. Fabio debutta giovanissimo in C nazionale, prima a Giugliano, poi a Torre del Greco e quindi ad Airola. Staziona quindi, con buone medie, in C Silver campana (Casoria, Monte di Procida, Ischia e Felix Napoli) per poi approdare nella stagione scorsa, come detto, ad Isernia. Guardia dotata di un buon tiro sia dalla media che dall'arco, abbinato ad una buona predisposizione per il gioco corale.



"Era nostra intenzione - afferma il presidente altopascese Sergio Guidi - proseguire con il roster invariato per tutta la stagione, magari inserendo tra un pò un giovane di prospettive. Di contro Fabio, trasferitosi a Prato per lavoro, aveva deciso di prendersi un anno sabbatico. Coach Novelli e De Falco, che conosceva già Riccio, lo hanno invitato per un allenamento e da lì é nato questo cambio di rotta per entrambi. Potrà darci sicuramente una mano fermo restando che, dopo mesi di inattività, é ancora molto indietro sul piano fisico coach Novelli potrebbe già schierarlo domenica prossima al PalaBridge nel match con la Pielle Livorno. Desidero ringraziare - conclude Guidi - la società Sporting Club Torre Del greco per la fattiva collaborazione".