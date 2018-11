Piana



Bf Porcari, successo per l'under 18

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:57

La vittoria dell’Under 18 guidata da Simone Taddei consola il Basket Femminile Porcari per un turno di campionato contrassegnato dalle sconfitte delle squadre Under 14 Silver, Under 14 Gold e Under 16. Ferma invece la formazione di Promozione che non ha potuto scendere in campo a Pistoia per l’inagibilità dell’impianto. Le ragazze di Corda torneranno a giocare domenica alle 18 al Palasuore contro la Pf Montecatini.



Under 14 Silver. San Miniato – Porcari 58-38 (12-5; 26-18; 38-33)

Tabellino: Luporini, Tovani 2, Souaba, Marsili 8, Cavalzani 12, Giorgetti, Terbraake 9, Spitaletto, Uberti 7, Leli. All. Salvioni.

Domenica alle 10 trasferta al Palatenda di Massa.



Under 14 Gold. Pontedera - Bf Porcari 73-45 (15-14; 31-23; 56-35).

Tabellino: Fusari 2, Diroma, Papa 30, Melchino, Marsili 2, Cavalzani 1, Terbraake, Spitaletto, Uberti 2, Bianchi 8, Leli. All. Salvioni.

Sabato alle 15 al Palasuore derby contro Le Mura Spring.



Under 16. Bf Porcari - Le Mura Spring 56-78 (6-18; 25-40; 40-66).

Tabellino: Giuliani 16, Donatini F. 3, Martini, Granata 2, Bartoli 13, Marku, Donatini A. 2, Vasilache 12, Tocchini E. 2, Piga, Tocchini M. 2, Gaina 4. All. Taddei.

Sabato alle 18 impegno casalingo con il Pistoia Basket Junior.



Under 18. Bf Porcari - Basket Arcidosso 51-47 (15-11, 29-26: 40-37).

Tabellino: Petroni 9, Peri 2, Da Prato, Granata, Casentini 10, Marcucci, Fusco 7, Tocchini, Giusti, Del Carlo 5, Del Frate 9, Bartoli 9. All. Taddei.

Lunedì 3 alle 21 al Palasuore match contro la Pf Prato.