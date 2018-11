Piana



Bf Porcari, turno chiaro-scuro

giovedì, 22 novembre 2018, 08:55

Tre vittorie e due sconfitte per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Da sottolineare soprattutto i due successi delle squadre Under 14 Silver e Under 14 Gold, guidati da Francesca Salvioni, che valgono tanto se si considera che nella Gold vengono impiegate anche alcune ragazze della compagine Silver, nate nel 2006.

Ok anche l’Under 16, mentre l’Under 18 perde il derby in casa delle Mura Spring. Dopo tre successi consecutivi, prima sconfitta per la Promozione contro il Synergy Valdarno.

Da segnalare inoltre il gruppo Esordienti femminile (settore minibasket) che ha chiuso la prima mini-fase del suo campionato battendo Le Mura Spring 33-26: due successi e una sconfitta in questo ciclo di gare per le ragazze di Adele Fanucchi.



Under 14 Silver. Ficeclum Fucecchio – Bf Porcari 29-72

(6-11; 8-30;19-53). Tabellino: Luporini 3, Souaba 3, Tovani 10, Marsili 10, Cavalzani 17, Giorgetti, Terbraake 7, Spitaletto 2, Uberti 12, Leli 8. All. Salvioni.

Sabato 24 altra gara esterna con la Pall. San Miniato con inizio alle 16,30.



Under 14 Gold. Bf Porcari - Bf Livorno 70-40 (18-11; 33-21; 52-29). Tabellino: Fusari 5, Diroma 6, Papa 16, Melchino 17, Marsili 10, Cavalzani 8, Terbraake, Leli, Uberti 2, Bianchi 6. All. Salvioni.

Domenica 25 trasferta a Pontedera: palla a due alle 11.



Under 16. Pall. Massa - Bf Porcari 46-96 (5-28; 21-46; 24-76). Tabellino: Giuliani 22, Paoli 4, Piga 8, Granata 14, Martini 9, Giannini 10, Leone 2, Serafini 4, Vasilache 9, Bertini, Manzoli 4, Gaina 10. All. Taddei.

Sabato alle 18 al Palasuore derby con le Mura Spring.



Under 18. Le Mura Spring - Bf Porcari 71-50 (14-10; 34-21; 49-31). Tabellino: Petroni 9, Peri 5, Da Prato, Granata 2, Casentini 6, Marcucci, Fusco 2, Tocchini 4, Giusti, Del Carlo, Del Frate 6, Bartoli 16.



Promozione. Bf Porcari - Synergy Valdarno 35-43 (9-13; 21-19; 30-37). Tabellino: Petroni, Peri, Castiglioni 2, Belfiori 7, Casentini, Parlanti 17, Cardella, Giovacchini 4, Ricci, Del Frate, Baroni 1, Baglioni 4. All. Corda.

Sabato alle 18,30 trasferta sul campo del Basket 87 Pistoia.