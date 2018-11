Piana



Bf Porcari, tutti i risultati

martedì, 13 novembre 2018, 08:48

Tre successi e due sconfitte nell’ultimo turno di partite per le squadre del Basket Femminile Porcari. In particolare vincono l’Under 14 Gold, l’Under 16 e la Promozione, battute d’arresto per Under 14 Silver e Under 16.



Under 14 Silver: Bf Porcari – Bf Pontedera 22-39 (4-15; 10-23; 18-35).

Tabelino: Luporini, Yuppa, Souaba, Tovani, Spitaletto, Marsili 10, Cavalzani 6, Terbraake 2, Uberti 2, Leli 2. All. Salvioni.

Si conferma una vera e propria bestia nera il Bf Pontedera che, a distanza di poco più di una settimana, torna a far punti con il gruppo U14 Silver e questa volta compie l’impresa sul parquet amico del Palasuore.

Mercoledì 14 alle 19 si torna in campo a Fucecchio.

Under 14 Gold: Bf Porcari – Pf Montecatini 63-37 (16-7; 27-20; 44-28).

Tabellino: Fusari, Diroma, Papa 20, Stefani 6, Melchino 22, Marsili 5, Cavalzani 8, Tearbraake, Leli, Uberti, Bianchi 2, Perondi, All. Salvioni.

Nessun problema per le ragazze di Salvioni che fanno il proprio esordio sul parquet di casa con una splendida prestazione. Prossimo impegno, ancora al Palasuore, sabato 17 novembre alle 18 contro il Bf Livorno.

Under 16: Nico Basket - Bf Porcari 50-63 (9-16; 25-29; 36-45).

Tabellino: Giuliani 7, Donatini F. 9, Martini 2, Granata, Bartoli 21, Paoli, Gaina 6, Serafini, Donatini A., Tocchini E. 14, Tocchini M. 2, Marku 2. All. Taddei.

Il Bf Porcari perviene al giro di boa portando a casa un’altra vittoria maturata sul difficile campo della Nico Basket. Sabato 17 trasferta alle 18 a Massa.

Under 18: Bf Porcari – Cestistica Rosa Prato 47-56 (10-21; 20-32: 37-41).

Tabellino: Peri 6, Da Prato, Granata, Casentini 13, Marcucci, Fusco 10, Tocchini, Giusti, Del Carlo, Del Frate 10, Bartoli 8. All. Taddei.

Non è bastato un terzo quarto molto positivo per recuperare una partita che aveva visto fino ad allora le padroni di casa in sofferenza di fronte ad un avversario ostico e tecnicamente forte.

Giovedì 15 alle 19,30 al Palatagliate di Lucca difficile impegno contro Le Mura Spring.

Promozione: Basket Castelfiorentino - Bf Porcari 35-52 (9-10; 21-23; 29-38).

Tabellino: Peri, Castiglioni 4, Belfiori 10, Casentini 3, Parlanti 8, Cardella, Giovacchini 5, Ricci 4, Del Frate 16, Baroni 2, Baglioni. All. Corda.

Continua il momento positivo per le ragazze di Corda che si impongono a Castelfiorentino ottenendo la seconda vittoria consecutiva in altrettante gare. Decisivo il rientro in campo dopo l’intervallo.

Stasera (martedì 13) si torna in campo alle 21 al Palasuore contro il Basket Pomarance.

Minibasket. Due successi nelle prime due gare di campionato per il gruppo Esordienti maschile che batte prima Nba Altopascio 58-23 e poi passa 104-6 a Pisa.



Il gruppo Esordienti femminile dopo aver battuto all’esordio Nico Basket è stato superato da Ghezzano 42-16.