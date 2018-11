Piana : altopascio



Bus strapieno, Lega: "Disservizio inaccettabile per pendolari e studenti"

mercoledì, 14 novembre 2018, 13:26

I consiglieri Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Altopascio, unitamente al consigliere provinciale Simone Simonini, intervengono per commentare un disservizio del trasporto pubblico locale.



"E' inutile parlare sempre di politiche del trasporto pubblico locale a favore dei cittadini - esordiscono Fagni e Marconi - per poi lasciarli a piedi alla fermata. La sinistra anche su questo evidenzia tutto il suo fallimento e le scene di Altopascio, con decine di studenti a terra, lo dimostra chiaramente".



"Ricordiamo - dichiarano i due - che la sindaca è stata eletta anche consigliera provinciale e pertanto è bene che si attivi, nell'interesse della sua comunità, a risolvere la questione. Non si può aspettare sempre che arrivino i disservizi per poi correre a mettere la pezza. Governano male, comune, provincia e regione, e questi sono i risultati. Per fortuna tra un anno e mezzo i Toscani avranno l'occasione di cambiare pagina".



Sulla questione interviene anche il consigliere provinciale Simone Simonini che dichiara: "in questi anni non si é trovato rimedio alle lacune del trasporto pubblico locale. Ormai queste situazioni sono diventate ordinarie, sempre meno mezzi su strada e in condizioni pessime visto la loro età e scarsa manutenzione. Sulla vicenda sono in pieno accordo con l'autista, il quale ha rispettato la legge garantendo sicurezza ai trasportati". "L'amministrazione Provinciale faccia presto e garantisca il servizio già esoso per i contribuenti", chiudono gli esponenti leghisti.