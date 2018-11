Capannori in festa con la "Fiera dell'Autunno Capannorese"

Altri articoli in Piana

giovedì, 22 novembre 2018, 12:35

Nella giornata di mercoledì 21 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori presso la Fapim Spa di Altopascio (importante azienda che produce accessori per serramenti con 342 dipendenti)

giovedì, 22 novembre 2018, 12:33

Dopo l’ad Massimiliano Bianchi, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari ha ricevuto in municipio il rappresentante sindacale della Cgil Paolo Bruni. Oggetto dell’incontro i circa 40 esuberi annunciati dalla Cromology, la storica azienda di vernici con sede proprio sul comune

giovedì, 22 novembre 2018, 11:17

Il poeta-cantautore Roberto Vecchioni giovedì 29 novembre alle ore 21 sarà ospite del teatro Artè in via Carlo Piaggia a Capannori per un incontro, a ingresso libero, sul tema dell’impegno dei giovani nell’aiutare e sostenere i loro coetanei più in difficoltà

giovedì, 22 novembre 2018, 10:06

L’attacco arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, il cui smartphone stamani si è arroventato con ogni canale possibile raggiunto dalla notizia del disservizio di giornata

giovedì, 22 novembre 2018, 08:55

Tre vittorie e due sconfitte per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di campionato. Da sottolineare soprattutto i due successi delle squadre Under 14 Silver e Under 14 Gold, guidati da Francesca Salvioni, che valgono tanto se si considera che nella Gold vengono impiegate anche alcune ragazze...

mercoledì, 21 novembre 2018, 22:39

Ladri in azione ieri notte all'Enoristorante Micheloni di Guamo sulla via di Sottomonte. E' la terza volta in poco più di un anno. L'amarezza e la rabbia di Stefano Micheloni