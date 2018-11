Celebrazioni per il 4 novembre ad Altopascio: il comune chiama a raccolta i cittadini

Altri articoli in Piana

venerdì, 2 novembre 2018, 12:14

Una serata da tutto esaurito, con circa 15mila persone che per tutto l'arco della serata hanno letteralmente invaso il centro storico per Altopascio Halloween Horror Festival

venerdì, 2 novembre 2018, 09:00

Il resoconto di quanto emerso dall'ultima riunione del Comitato Viabilità e Salvaguardia Capannori riguardo la questione assi viari, sottopassi e viabilità nelle frazioni di Santa Margherita, Pieve San Paolo e Tassignano

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:30

Fratelli d'Italia boccia ogni possibilità di edificare una nuova moschea a Capannori sottolineando come siano ben altre le priorità del territorio e dei suoi abitanti

mercoledì, 31 ottobre 2018, 19:49

Associazione WWF Alta Toscana Onlus, Italianostra Medio Valdarno Inferiore, Legambiente Valdera e Lipu Pistoia criticano la singolare iniziativa prevista dal comune di Altopascio per il lago di Sibolla

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:52

"Oltre a Lucca, l'altro snodo della mobilità e della viabilità lucchese, a cavallo di tre province diverse e base logistica di sempre più aziende e realtà commerciali è Altopascio: non solo parteciperò volentieri all'incontro a Palazzo Orsetti, ma sarò sempre presente in ogni tavolo in cui si parlerà di infrastrutture,...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:26

I sette Comuni del Monte Pisano - Capannori, Lucca, Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano – si mobilitano a sostegno della candidatura del Monte Pisano alla nona edizione de “I luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano)