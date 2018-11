Piana



Centenario della fine della Grande Guerra: sabato e domenica iniziative a Vorno e a San Pietro a Marcigliano

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:19

Proseguono sul territorio le iniziative promosse dall’amministrazione comunale assieme alle associazione in occasione dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Questo fine settimana sono in programma due appuntamenti. Il primo si svolgerà sabato10 novembre a partire dalle ore 16.30 a Vorno ed è organizzato dal Circolo culturale e ricreativo di Vorno. Dopo il ritrovo presso il monumento ai caduti si svolgerà una funzione religiosa nella locale chiesa parrocchiale in cui saranno ricordati tutti i caduti della comunità. Alle ore 18 al monumento si terrà un intervento del sindaco Luca Menesini cui seguirà la deposizione di una corona di alloro.

Domenica 11 novembre alle ore 16.30 nella chiesa di San Pietro a Marcigliano l’associazione PerSanPietro in collaborazione con la Filarmonica "G. Puccini" di Segromigno in Monte, l’associazione Linea Gotica della Lucchesa e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca organizza il concerto “Si vive solo due volte: la seconda nella Memoria”. L’appuntamento musicale vedrò protagonisti il nuovl Coro di San Pietro e la Filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte. Durante l’evento una voce narrante accompagnerà il pubblico per tutta la manifestazione con cenni storici sulla grande guerra e la lettura di alcune toccanti missive spedite dal fronte. Per l’occasione il Comune deporrà una corona.

In occasione del 4 novembre, ricorrenza dedicata alla fine della Grande Guerra, il Comune di Capannori ha deposto corone di alloro presso tutti i 27 monumenti ai Caduti ((iù due nel prossimo fine settimana) che si trovano nelle frazioni; i monumenti, inoltre, sono stati puliti in segno di rispetto e per aumentare il decoro. Inoltre lo scorso 29 settembre al teatro Artè si è svolto il concerto “Il dovere della memoria” a cura della corale “G. Puccini” di Camigliano e dell’associazione culturale Ponte. Infine fino a venerdì 17 novembre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori è allestita la mostra fotografico-documentaria “Capannori e la grande guerra” promossa dall’associazione culturale Ponte.