Piana



Chiude il monastero delle carmelitane scalze a San Colombano

giovedì, 8 novembre 2018, 16:10

di Eliseo Biancalana

Il calo delle vocazioni religiose colpisce la diocesi di Lucca, portando alla soppressione di storiche realtà religiose. Con un messaggio pubblicato sul settimanale Lucca 7, le sorelle carmelitane scalze di San Colombano (Capannori) annunciano "con grande sofferenza" la chiusura del loro monastero. Le monache saranno quindi trasferite, mentre sembra che la villa sarà utilizzata per un'iniziativa di carattere sociale.

La soppressione del monastero segue di pochi mesi l'emanazione del documento "Cor Orans", la nuova istruzione sulla vita contemplativa redatta dal Vaticano. In base alla nuova disciplina, se il numero di claustrali si riduce a 5, il monastero perde il diritto a eleggere una propria superiora. Se poi si trova in una situazione di crisi irreversibile, può pure essere soppresso. Al momento, nel monastero di San Colombano sono rimaste solo 3 monache, non più giovanissime.

Le origini della comunità monastica risalgono addirittura al 1588 a Camaiore. Nel 1634, a seguito di una bolla di papa Urbano VIII, la congregazione fu eretta in monastero. Dopo alterne vicende storiche (che videro tra l'altro il monastero soppresso per ben due volte, nel 1806 per le leggi napoleoniche e poi nel 1866 dal nuovo governo dell'Italia unita), nel 1955 le monache dovettero lasciare la sede di Camaiore (a causa dei danni subiti dall'edificio durante la prima Guerra Mondiale e per la precarietà delle sue fondamenta) e si spostarono alla villa Trombi a San Colombano.

Domenica 11 novembre, alle ore 15.30, l'arcivescovo Italo Castellani celebrerà la messa per la chiusura ufficiale.