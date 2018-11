Piana



Colpo alla Biagi Motors: rubata una SWM

sabato, 3 novembre 2018, 16:21

Ha visto il ladro che si allontanava di spalle trascinando la moto, ma non ha potuto far niente per fermarlo. Il colpo è avvenuto venerdì 2 novembre alla Biagi Motors di San Leonardo in Treponzio (Capannori) dove è stato rubato un bolide da 6.800 euro.

Erano le 4 di mattina quando Giuseppe Biagi (uno dei due titolari assieme al cugino Marco) è stato svegliato da un rumore proveniente dalla concessionaria, che si trova nei pressi della sua abitazione. Si è affacciato alla finestra e ha visto con i propri occhi il ladro mentre stava girando l'angolo portando via la moto, una SWM 650. È scattato pure l'allarme, e rapidamente sono intervenuti i carabinieri, ma non c'è stato niente da fare.

Per fare il colpo, la recinzione metallica che circonda l'attività dei Biagi è stata tagliata sul retro. La porta di alluminio della concessionaria è stata poi sfondata con un piccone, che è stato lasciato sul posto ed è ora nelle mani dei carabinieri. Poiché la moto era nuova, era anche senza targa. Probabilmente è stata portata via su un furgone.

Eliseo Biancalana