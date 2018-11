Piana : verciano



Con l'auto fuoristrada abbatte un palo della luce

venerdì, 2 novembre 2018, 22:21

Oggi intorno alle 14.30 a Verciano, frazione di Capannori in via Pontestada, un'auto sbandando è andata a colpire un palo in cemento della luce, abbattendolo completamente, e facendolo cadere in mezzo alla strada.

C'e' voluta la gru dei vigili del fuoco per liberare la strada, prima l'operaio dell'Enel aveva levato la corrente mettendo in sicurezza la zona.

Il conducente è stato portato al San Luca dal 118 poiché denunciava nausea per una contusione alla testa. Sul posto i vigili urbani per i rilievi.