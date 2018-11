Piana : capannori



Da domenica 2 dicembre la navetta Capannori-Lucca e Lucca-Capannori sara' attiva anche la domenica pomeriggio

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:06

Da domenica 2 dicembre la navetta Capannori-Lucca e Lucca-Capannori sarà in funzione anche la domenica pomeriggio . Il bus n.6 già molto utilizzato nei giorni feriali effettuerà così un servizio aggiuntivo consentendo ai cittadini di raggiungere comodamente Lucca e Capannori anche la domenica lasciando l'auto a casa.

La navetta sarà attiva nel pomeriggio perché come sperimentato anche durante la manifestazione dei Comics in questo giorno festivo le persone si muovono preferibilmente in questa fascia oraria. Il nuovo servizio di trasporto pubblico avrà una frequenza oraria.

“Si tratta di un ottimo risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra le nostre amministrazioni, la Provincia di Lucca e il Cct Nord che su richiesta di questi tre enti si è attivato per istituire questo nuovo e importante servizio – affermano l'assessore all'ambiente del Comune di Capannori Matteo Francesconi e l'assessore alla mobilità del Comune di Lucca , Gabriele Bove - . Un servizio atteso dai nostri cittadini e che oggi siamo in grado di fornire che promuove una mobilità sostenibile consentendo a coloro che vogliono spostarsi la domenica per raggiungere Lucca e Capannori di lasciare la propria automobile a casa creando meno inquinamento con conseguenti benefici per l'ambiente. Un'opportunità di spostamento importante inoltre per tutti coloro, soprattutto le persone anziane, che non posseggono un mezzo per muoversi. Un grazie particolare al consigliere comunale di Capannori, Raffaello Sodini che ha seguito tutto il percorso che ha portato oggi a poter disporre di questo nuovo servizio e agli uffici di competenza della Provincia di Lucca”.

L'itinerario della linea 6 Lucca -Capannori festiva è identico a quello dei giorni feriali cioè : Piazzale Verdi, Stazione, Viale Castracani, via Dante Alighieri, via Romana, piazza del Comune. - Piazza del Comune, via del Popolo, via Madonna Comunale, via della Madonnina, Antraccoli, via Romana, via Dante Alighieri, viale Castracani, Stazione, Piazzale Verdi.

Questi gli orari del bus n.6 nella giornata della domenica:da Lucca per Capannori: 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Da Capannori per Lucca: 14.26, 15.26, 16.26, 18.26, 19.26, 20.26.