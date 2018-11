Piana



Direttamente da Zelig arriva Flavio Oreglia a Porcari

martedì, 6 novembre 2018, 11:27

Direttamente da Zelig arriva Flavio Oreglia. Il suo recital Catartico! – in programma all’auditorium Da Massa Carrara venerdì 9 novembre alle 21 – appartiene al genere “teatro canzone” o “cabaret concerto”, una sorta di grande contenitore ideale per quadri d’autore fatti di dissertazioni, osservazioni e analisi satirica e umoristica della realtà, un gioco a tutto campo tra monologhi e canzoni, perennemente in equilibrio tra la rabbia e il sorriso, come nella migliore tradizione del genere.

Come sempre Oreglio porta se stesso sul palco, il suo punto di vista, il suo desiderio di raccontare, il suo piacere di comunicare, sorridendo e pensando, perché – come sostiene da sempre – una cosa non esclude l’altra: “Si dice che la gente ami ridere per non pensare… E’ un discorso sbagliato. Non bisogna mai ridere per non pensare, anche perché se si pensa, si ride molto ma molto di più, quindi, perché limitare le possibilità del divertimento?”.

E così, il “poeta catartico” diventa a tratti filosofo beffardo o cantastorie scanzonato, sempre pronto a bighellonare tra disillusioni e cinismi, generando di tanto in tanto un tratto vivido e tagliente a volte sottilmente satirico e umoristico a volte denso di sarcasmo e ironia.

Catartico! è un viaggio divertente che fa tappa sulle grandi e piccole domande della vita di tutti i giorni, un itinerario di prosa e musica che sfocia in una sorta di lotta armata del sorriso. Perché parlare, discutere, analizzare, sognare e ridicolizzare sono le uniche armi dei non violenti per opporsi e resistere alle storture del mondo attuale.

Le immancabili poesie catartiche completano il quadro: poesie evergreen e inedite riproposte in libreria recentemente dal libro antologico “Catartico!” (pubblicato da Salani Editore in occasione del Trentennale on stage di Flavio Oreglio) cui questo show idealmente si ricollega.

Biglietti: interi 8 euro, ridotti 6 euro. Per info e prenotazioni Biblioteca di Porcari (0583/211884).