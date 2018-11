Entrano in un capannone per rubare ricambi per auto: sorpresi e arrestati

Altri articoli in Piana

lunedì, 12 novembre 2018, 09:07

Un fine settimana in chiaroscuro per il Tau Calcio Altopascio, che vince porta a casa due vittorie, con gli Allievi B e i Giovanissimi Elite, e due sconfitte, con gli Allievi Elite e i Giovanissimi B

domenica, 11 novembre 2018, 22:49

Nella riunione che vede settimanalmente al lavoro tutte le forze di centrodestra del comune di Capannori in vista delle amministrative di maggio 2019, Forza Italia ha espresso la sua proposta di candidatura

domenica, 11 novembre 2018, 18:17

Porcari ha ricordato questa mattina la Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Una cerimonia sobria, ma di grande significato, alla presenza del vicesindaco Franco Fanucchi, del presidente del Consiglio Francesca Del Toffol e di tutto il consiglio comunale

domenica, 11 novembre 2018, 13:49

È uscito di casa nel pomeriggio di ieri e non ha ancora fatto ritorno. Si tratta di un anziano signore di 80 anni circa, Mario Madrigali, residente a Marlia in Via San Donnino. In seguito all'allarme della moglie, si sono messi al lavoro squadre di vigili del fuoco e forze...

sabato, 10 novembre 2018, 23:40

Quando il Natale si incontra con la creatività, la natura e il design. Sono stati questi gli ingredienti dell'incontro che si è svolta a GreenheArt, l'Emotional Space dei Giardini Marino Favilla a Picciorana, dove è stato presentato il libro fotografico "Vi racconto... una tavola

sabato, 10 novembre 2018, 17:46

Una carrozzella inclusiva che, grazie a speciali accorgimenti, permette a persone con disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate. E' questa la joelette che, grazie all'impegno del Comune di Capannori, dell'associazione Aeliante e del Cai sezione di Lucca, da oggi viene messa a disposizione dei cittadini e...