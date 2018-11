Piana : capannori



Esplode un colpo di pistola in un bar e travolge il rivale con l’auto: arrestato

sabato, 17 novembre 2018, 10:53

Un cittadino italiano di anni 38 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri, a seguito di una lite per futili motivi avuta dallo stesso in un bar di Capannori con un giovane del posto. L’impiegato informatico, già noto ai carabinieri, dovrà rispondere delle accuse di minaccia grave, lesioni e porto di arma clandestina in luogo pubblico.

Il diverbio è nato durante una partita di calcio balilla, a causa della quale tra il 38enne e un giovane 25enne del luogo c'è stato un primo contatto fisico, forse involontario, al quale, però, hanno fatto seguito urla, spintoni e frasi minacciose. Tutto sembrava essersi poi ricomposto, quando, poco dopo, il 38enne, con un lavoro come falegname, ha abbandonato il locale, apparentemente per fare ritorno a casa. Qualche minuto dopo però, lo stesso è rientrato nel bar con tono ancor più minaccioso, questa volta armato di pistola, alla vista della quale tutti gli avventori si dileguavano all’esterno. Il tecnico informatico ha esploso un colpo il quale ha attinto al petto un’altra persona presente. Fortunatamente, trattandosi di un’arma a salve con la canna modificata per consentire l’espulsione di pallini di piombo, la persona colpita non ha riportato gravi ferite. A quel punto gli avventori del bar sono intervenuti nel tentativo di disarmare l’aggressore, ma lo stesso è riuscito ugualmente a raggiungere la propria auto. Durante la rocambolesca fuga, nella concitazione, ha travolto poi il giovane falegname con cui aveva avuto il diverbio iniziale, il quale è stato trascinato per alcuni metri prima di riuscire a liberarsi. Lo stesso, accompagnato visibilmente scosso presso l’ospedale di Lucca, ha riportato contusioni e traumi su tutto il corpo, con una prognosi di giorni 30.

Sulla base delle indicazioni raccolte dalle persone presenti, l’impiegato 38enne è stato rintracciato poco più tardi dai carabinieri all’interno della sua abitazione, dove, occultata in camera da letto, è stata rinvenuta anche l’arma adoperata per l’aggressione, unitamente a ulteriori 24 cartucce, tutte modificate con l’inserimento di un pallino di piombo al posto dell’ogiva.

Nei confronti dello stesso questa mattina sarà celebrata l’udienza di convalida dell’arresto e contestualmente il processo con rito direttissimo.