Fagni e Marconi (Lega): "Spray contro la violenza sulle donne: se il sindaco non mantiene le promesse, ci pensiamo noi"

venerdì, 16 novembre 2018, 12:17

Domenica 18 novembre è in programma un' escursione con la Joelette, una carrozzella inclusiva che, grazie a speciali accorgimenti, permette a persone con disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate

venerdì, 16 novembre 2018, 11:53

L'attività nei campi, negli allevamenti, nelle corti e nelle abitazioni lucchesi nel Novecento. Sono questi i temi della mostra di foto d'epoca "Mondo contadino in provincia di Lucca" che sarà inaugurata domani (sabato) alle ore 18 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori

venerdì, 16 novembre 2018, 11:02

"Il Trittico". No, non si tratta di Gianni Schicchi, Suor Angelica e il Tabarro, le tre opere in un solo atto musicale composte dal maestro Giacomo Puccini. Stiamo parlando del calendario bizzarro della C Gold, che vede il Bama Altopascio affrontare in sequenza tutte e tre le squadre labroniche.

venerdì, 16 novembre 2018, 10:00

Un perito informatico di 42 anni, con una forte passione per la botanica, è stato arrestato dai carabinieri di Lucca per il reato di detenzione, coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione di Capannori i militari hanno infatti recuperato circa 1,500 kg di marijuana, già confezionata in numerosi...

venerdì, 16 novembre 2018, 09:55

Giovedì 25 novembre, alle 18.30, presso la sala consiliare del comune di Capannori, si svolgerà un incontro pubblico sul tema “Osservazioni partecipate” contro il pirogassificatore KME e per le alternative”. Ad organizzarlo Zero Waste Europe, Zero Waste Italy, l’associazione Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero e il movimento La Libellula

giovedì, 15 novembre 2018, 13:52

I consiglieri comunali dei gruppi Partito Democratico Altopascio e Lista civica Viviamo Altopascio rispondono, con un comunicato congiunto in merito a un disservizio del trasporto pubblico locale segnalato dalla Lega