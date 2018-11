Piana



Festa dell'albero 2018: i militanti della Foresta che Avanza piantano e donano alberi in tutta Italia

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:02

Come ogni anno i militanti della Foresta che Avanza, gruppo ecologista di CasaPound, hanno piantato o donato un centinaio di alberi in tutta Italia. La ricorrenza viene celebrata ormai da svariati anni, e come sempre i militanti verdi hanno voluto onorare una data istituita da chi volle veramente il bene della Nazione. Accanto agli alberi, i ragazzi della FCA hanno anche affisso uno striscione con la seguente frase: "Le radici attecchiscono meglio sul suolo della Nazione".



"Il testo dello striscione fa riferimento evidente a chi vuole retoricamente accomunare questa festa ai richiami ormai onnipresenti all'accoglienza e al buonismo - così Alberto Mereu, responsabile nazionale della costola verde di CasaPound, che continua - crediamo che i sepolcri imbiancati dell'accoglienza, che siamo ogni giorno costretti ad ascoltare mentre recitano il loro mantra su tutti i media, abbiano preso l'ennesima cantonata associando l'immagine dell'albero - fissa, stabile e in alcuni casi secolare - alla figura del migrante, al concetto di sradicamento e alla società liquida che tanto piace ai globalisti di destra e di sinistra. Proprio la fermezza dell'albero e le radici innestate nel suolo patrio devono fungere da esempio se non si vuole perdere identità, unità e coesione nazionale.Quest'anno abbiamo piantato migliaia di alberi sul Monte Giano e promettiamo sin da ora che, appena le condizioni lo permetteranno, porteremo alberi anche nelle zone del Veneto e del Trentino colpite dalle alluvioni di qualche settimana fa".



"Ricordo l'attualità di queste tematiche anche sul nostro territorio - aggiunge Davide D'Antraccoli, responsabile lucchese della FCA - dove in questi giorni si sta intensificando la raccolta firme del Fai per ottenere i finanziamenti a favore della sicurezza idrogeologica del Monte Pisano. Invitiamo i lucchesi a firmare, anche presso le sedi di CasaPound di Lucca e Marlia, che hanno aderito all'iniziativa".