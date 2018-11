Fine settimana a punteggio pieno per le giovanili della Polisportiva Capannori

Altri articoli in Piana

martedì, 20 novembre 2018, 15:17

La storia e il futuro dei progetti Tutor, che quest’anno compie 20 anni, e Tacsi Doposquola, attivo per il terzo anno, saranno al centro del convegno “Sogna ragazzo sogna” che si svolgerà sabato 24 novembre a partire dalle ore 9 all’auditorium del Centro Sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro

martedì, 20 novembre 2018, 15:14

Massimiliano Bianchi, CEO Cromology Italia interviene in merito all'incontro di ieri, che si è svolto alla presenza dei sindacati e dei rappresentanti dell’Associazione Industriali di Lucca

martedì, 20 novembre 2018, 12:37

Come annunciato nei giorni scorsi il sindaco Leonardo Fornaciari e l'assessora al Lavoro Fabrizia Rimanti hanno incontrato questa mattina (20 novembre) in Comune l'amministratore delegato di Cromology, Massimiliano Bianchi. E giovedì 22 novembre sarà la volta delle organizzazioni sindacali

martedì, 20 novembre 2018, 12:27

Importante iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'amministrazione comunale da Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con l'associazione Hacking Labs in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), in programma dal 17 al 25 novembre che ha come tema centrale "I rifiuti pericolosi"

martedì, 20 novembre 2018, 11:21

Gomathi Berti, la pattinatrice dell'Asd L'Acquario Altopascio, campionessa indiscussa nello speed slalom, si conferma regina delle rotelle e vince la medaglia di bronzo alla tappa di Shanghai del Campionato del mondo

martedì, 20 novembre 2018, 09:39

Marcella Maniglia, come cittadina e segretario Lega, esprime la sua solidarietà a Leonardo Giovannoni per il suo esposto contro la provincia, di cui il presidente è Luca Menesini, nonché sindaco di Capannori, in merito all'inefficienza e all'inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico