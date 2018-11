Piana



Fine settimana importante per il Tau Calcio: tre vittorie e un pareggio

lunedì, 26 novembre 2018, 11:33

Continuano a vincere gli Allievi B, i Giovanissimi Elite e i Giovanissimi B, mentre pareggiano gli Allievi Elite in una partita tiratissima contro la Cattolica Virtus.

Pareggiano contro la Cattolica Virtus gli Allievi Elitein una partita equilibrata e molto combattuta. È la formazione amarantoa passare in vantaggio con Gaddini al 65', ma all'85' la Cattolica con Gabbrielli segna la rete del pareggio.

Tutto invariato: i ragazzi amaranto restano in seconda posizione a sei punti dalla Cattolica. Prossima partita contro la ProLivorno Sorgenti.

Tau Calcio - Cattolica Virtus 1 - 1

TAU CALCIO: Donati, Margheri, Muccioli, Rombi, Gori, Egger, Magini G., Pratesi, Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Likaj, Berruti, Amorusi, D Andrea Pisani, Menconi, Perlongo, Pini, Sauro, Tartarini. All.: Giuli Simone

CATTOLICA VIRTUS: Carcani N., Previtera, Carcani P., Bettoni, Marchetti, Gabbrielli, Giannini, Cavaciocchi, Carcani T., Mazzei, Di Blasio. A disp.: Carnevali, Proietto, Masi, Vannini, Gangemi, Bianchini, Gentili, Carfora, Rossi Lottini. All.: Gozzi Francesco

RETI: Gabbrielli, Gaddini

Continuano a collezionare vittorie gli Allievi B che vincono anche contro il Bibbiena per 7 a 1. Il primo tempo si chiude sul 2 a 0 con la doppietta di Menconi. Nella ripresa è Tavanti a firmare la terza rete, poi di nuovo Bachini e quindi Bellucci. Al 32' il Bibbiena accorcia le distanze con Cincinelli, ma sarà ancora il Tau a segnare altri due goal, con Scannerini e Bachini.

I ragazzi di mister Bozzi guidano la classifica con tre punti di vantaggio dalla Cattolica Virtus. Prossima partita fuori casa contro il Capezzano Pianore.

Tau Calcio - Bibbiena 7 - 1

TAU CALCIO: Likaj, Iannello, Pallanti, Marchetti, Amorusi, Filieri, Coppola, Bini, Menconi, Tavanti, D'Andrea Pisani. A disp.: Abutoaei, Lentini, Tragni, Selmi, Bachini, Silvano, Lartini, Bellucci, Scannerini. All.: Bozzi Francesco.

BIBBIENA: Palazzini, Parati, Rossi, Cerofolini, Catignano, Tozzi, Valenti, Agostini, Cincinelli, Cordovani, Lamarca. A disp.: Pecchiai, Tacconi, Giorgioni, Bacanu, Landini. All.: Rubetti Paolo.

RETI: Bachini, Bellucci, Bachini, Menconi, Menconi, Tavanti, Cincinelli, Scannerini.

È di nuovo vittoria per i Giovanissimi Elite che battono per 5 a 0 l'Olimpia Firenze.Una partita dominata per tutto il tempo dalla formazione amaranto che mantiene il primo posto in classifica. Prossima partita in casa contro la Sestese.

Dal primo posto in classifica, il Tau si prepara a incontrare la prossima settimana contro l'Olimpia Firenze.

Olimpia Firenze - Tau Calcio 0 - 5

OLIMPIA FIRENZE: Vannucci, Timori, Plotegher, Gioffre, Zeoli, Nesi, Ringressi, Petrozza, Galeazzo, De Paoli, Acciai. A disp.: Sciatti, Pecori, Cappelletti, Donnarumma, Cris. All.: Malusci Alberto.

TAU CALCIO: Di Biagio, Bartolini, Bindi, Ceccarelli, Cecilia, Di Vita, Fiorentini G., Gigante, Goretti, Lleshi, Manfredi. A disp.: Ilie, Carmignani, Marioni, Matacera, Oliva, Quilici, Rocco, Tirinnanzi, Vitrani. All.: Pucci Gabriel.

RETI: Gigante, Cecilia, Bindi, Manfredi, Cecilia.

Nuova vittoria anche per i Giovanissimi B che segnano tre reti contro il Montecatini. La gara si sblocca dopo pochi minuti grazie a un bel tiro dal limite di Maurelli. Il raddoppio arriva con Mennucci e poi di nuovo con Lari.

Montecatini - Tau Calcio 0 - 3

MONTECATINI: Blandino, Braccini, Carrara, Castano, Chiarugi, Cofone, Dervishi, Di Vita, Gjepali, Lera, Leskaj, Meucci, Michelotti, Pacini, Pellegrini, Pellicci, Pieretti, Calvani, Candeloro, Guaspari, Guidi, Lossi, Fioretti.

TAU CALCIO: Velani, Bargellini, Fasciana, Lazzari, Vellutini, Benvenuti, Mennucci, Garofalo, Guidi, Maurelli, Mariotti, Cinelli, Ferrucci, Lari, Taccini, Vanni, Zani.

RETI: Maurelli, Mennucci, Lari.