Piana : porcari



Fiom Cgil accusa Snaitech: “Atteggiamento discriminatorio”

martedì, 27 novembre 2018, 15:43

“Snaitech, una società appena condannata per attività sindacale, continua a mettere in atto comportamenti non corretti ed arroganti, tendenti solo a dividere i lavoratori ed a creare confusione” è l’accusa della Fiom Cigl Lucca. “Pensavano di poter fare ciò che volevano ma sono stati fermati, pensavano di poter disapplicare a loro piacimento il contratto dei metalmeccanici e non l'hanno potuto fare; pensavano di poter buttare fuori dall'azienda la Fiom Cgil, il sindacato di gran lunga più rappresentativo, ed invece sono stati costretti a fare i conti con il fatto che, fortunatamente, siamo ancora in uno stato di diritto. L'accordo per la proroga del contratto integrativo, firmato ieri a Milano, riservato solo ai lavoratori a cui si applica il contratto dei servizi, è l'ennesima provocazione perpetrata dalla Direzione aziendale di Snaitech. Non si possono fare discriminazioni fra lavoratori che operano nella stessa azienda. Non vi fate intimorire e non fatevi lusingare: hanno il solo scopo di dividervi per avere mano libera e calpestare i vostri diritti e la vostra dignità” conclude Fiom Cigl Lucca.