Piana : porcari



Fornaciari convoca in comune l’ad di Cromology

sabato, 17 novembre 2018, 11:46

"Il comune di Porcari è pronto a monitorare da vicino la vicenda dei ventilati esuberi alla Cromology".. Lo assicura il sindaco Leonardo Fornaciari, che per il prossimo martedì (20 novembre) ha fissato un incontro in comune con l’amministratore delegato dell’azienda, alla presenza dell’assessora al lavoro Fabrizia Rimanti.

“Adotteremo lo stesso schema seguito in situazioni analoghe - precisa il sindaco -, cercando di assumere un quadro preciso della situazione per poi informare giunta e consiglio comunale in modo da coinvolgere tutti i livelli istituzionali e dare il nostro contributo a difesa dei posti di lavoro. E’ stato così in passato e così sarà adesso: per quanto ci compete siamo pronti a farci carico del problema ogni volta che si presenta una situazione di difficoltà a livello occupazionale in una delle aziende del nostro comune. Cromology è una realtà importante che garantisce lavoro a circa 200 addetti, subito dopo aver incontrato l’azienda ci vedremo con le organizzazioni sindacali per conoscere anche le loro posizioni. Il lavoro - concludono il sindaco e l'assessora Rimanti - è il bene più prezioso soprattutto di questi tempi e non mancherà da parte nostra sostegno e appoggio ai lavoratori”.