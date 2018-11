Forza Italia propone il suo candidato a sindaco: Elisabetta Triggiani

Altri articoli in Piana

domenica, 11 novembre 2018, 18:17

Porcari ha ricordato questa mattina la Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. Una cerimonia sobria, ma di grande significato, alla presenza del vicesindaco Franco Fanucchi, del presidente del Consiglio Francesca Del Toffol e di tutto il consiglio comunale

domenica, 11 novembre 2018, 13:49

È uscito di casa nel pomeriggio di ieri e non ha ancora fatto ritorno. Si tratta di un anziano signore di 80 anni circa, Mario Madrigali, residente a Marlia in Via San Donnino. In seguito all'allarme della moglie, si sono messi al lavoro squadre di vigili del fuoco e forze...

sabato, 10 novembre 2018, 23:40

Quando il Natale si incontra con la creatività, la natura e il design. Sono stati questi gli ingredienti dell'incontro che si è svolta a GreenheArt, l'Emotional Space dei Giardini Marino Favilla a Picciorana, dove è stato presentato il libro fotografico "Vi racconto... una tavola

sabato, 10 novembre 2018, 17:46

Una carrozzella inclusiva che, grazie a speciali accorgimenti, permette a persone con disabilità o difficoltà motorie di percorrere sentieri e strade sterrate. E' questa la joelette che, grazie all'impegno del Comune di Capannori, dell'associazione Aeliante e del Cai sezione di Lucca, da oggi viene messa a disposizione dei cittadini e...

sabato, 10 novembre 2018, 16:48

"Meglio tardi che mai. A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, finalmente l'amministrazione comunale batte un colpo e parla di opere di riqualificazione della piscina di Capannori"

sabato, 10 novembre 2018, 16:43

I Gruppi consiliari di opposizione di Capannori criticano duramente l'operato del sindaco Menesini per quanto riguarda l'aeroporto di Tassignano e i milioni di euro gettati al vento