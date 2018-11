Piana : altopascio



Grave 89enne dopo lo scontro con un'auto: interviene Pegaso

giovedì, 8 novembre 2018, 15:08

di cinzia guidetti

Grave incidente poco prima delle 14 in località Biagioni a Spianate, nel comune di Altopascio, all'incrocio tra via Valdinievole, via Belvedere e via Cerro. Coinvolti una Volkswagen Golf nera, guidata da un ragazzo di 23 anni del posto, e un veicolo Ape Piaggio 50, quest'ultimo condotto da un uomo di 89 anni, D.C., in gravi condizioni per un trauma alla testa che ha reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cisanello con l'elisoccorso Pegaso 3.



Sul posto sono intervenute l'unità pediatrica di Chiesina Uzzanese, che ha prestato i primi soccorsi all'anziano, i vigili di Altopascio per i rilievi del caso, e la misericordia di Montecarlo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'Ape Piaggio, condotta dall'89enne, sarebbe uscita da via Belvedere immettendosi sulla carreggiata in direzione Montecatini. In quel momento dalla direzione della località Frattino sopraggiungeva la Golf guidata dal 23enne che avrebbe urtato il mezzo facendo sbalzare l'uomo fuori dal'abitacolo.

Il giovane, che non ha riportato gravi lesioni, verrà sottoposto ai controlli di routine per l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.