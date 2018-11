Piana



Guido Angelini: "Partirà presto la riqualificazione di via Berti a Lunata"

venerdì, 9 novembre 2018, 16:00





"Su richiesta dei residenti - esordisce il consigliere - ieri abbiamo effettuato un sopralluogo nel popoloso quartiere di via Berti a Lunata. Oltre al sottoscritto erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Bandoni, gli ingegneri Bruno e Chelini, il responsabile della viabilità della zona Orsi ed alcuni cittadini i quali ci hanno esposto tutti i principali problemi legati a via Berti ed alle abitazioni del quartiere: manto stradale usurato e disconnesso, alta velocità dei mezzi in transito, assenza di aree di sosta".



"La pressione da parte dei cittadini è forte - prosegue Angelini - ed è andata salendo negli ultimi mesi a causa del crescente utilizzo di Via Berti come strada di collegamento tra la Pesciatina e la via Vecchia Pesciatina a nord che consente di raggiungere Lammari e Marlia evitando le lunghe file del semaforo che si formano al bivio con via dell'Ave Maria".



"Per questo incrocio, forse il più trafficato del comune - continua -, e che ha un forte impatto ambientale, particolarmente per i residenti, è in fase di progettazione da parte del Comune di una doppia rotonda che consentirà l'eliminazione del doppio semaforo (via Persciatina e via dell'Avemaria) che apporterà un forte miglioramento con una fluidità diversa del traffico in tutta la zona".



"Per via Berti sono state presentate nel tempo petizioni, richieste e sollecitazioni - ricorda Angelini -, in relazione ,soprattutto, alla sicurezza stradale. Infatti la riqualificazione della strada era da tempo all'attenzione dell'Amministrazione comunale, tuttavia la necessità di un progetto organico ed i consistenti investimenti hanno ritardato, purtroppo, gli interventi previsti".



"Vista l'urgenza di alcuni lavori e considerato che la progettazione della zona è in una fase avanzata abbiamo concordato, con l'assessore Bandoni e con i tecnici dell'ufficio lavori pubblici, che l'Amministrazione Comunale procederà gradualmente ed in tempi brevi

(entro l'anno) ad effettuare i lavori prioritari per la messa in sicurezza della strada con : 1) una nuova segnaletica orizzontale e verticale su tutta via Berti 2) la realizzazione dialcuni spazi di sosta per le auto e di alcuni passaggi pedonali 3) uno stop nella viavilità interna ad alcune abitazioni".



"Per quanto riguarda l'asfaltatura completa di tutta via Berti, essendo già approvato il finanziamento ed avendo da fare soltanto la gara, si prevede che entro i primi mesi del nuovo anno i lavori verranno realizzati" conclude il consigliere dem.