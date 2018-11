Il programma delle celebrazioni del IV Novembre

Altri articoli in Piana

venerdì, 2 novembre 2018, 22:21

Oggi intorno alle 14.30 a Verciano, frazione di Capannori in via Pontestada, un'auto sbandando è andata a colpire un palo in cemento della luce, abbattendolo completamente, e facendolo cadere in mezzo alla strada

venerdì, 2 novembre 2018, 14:43

Incrementare la sicurezza stradale nei punti più sensibili del territorio. È questo l’obiettivo del piano messo a punto dall’amministrazione comunale che ha approvato uno stanziamento di 280 mila euro per l’installazione di nuovi punti luce. L’intervento prenderà il via a inizio 2019.

venerdì, 2 novembre 2018, 12:58

I 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale celebrati su tutto il territorio di Altopascio, in modo itinerante, come da tradizione. L'appuntamento è per domenica 4 novembre e l'invito è rivolto a ogni singolo cittadino, affinché le celebrazioni siano molto partecipate

venerdì, 2 novembre 2018, 12:14

Una serata da tutto esaurito, con circa 15mila persone che per tutto l'arco della serata hanno letteralmente invaso il centro storico per Altopascio Halloween Horror Festival

venerdì, 2 novembre 2018, 09:00

Il resoconto di quanto emerso dall'ultima riunione del Comitato Viabilità e Salvaguardia Capannori riguardo la questione assi viari, sottopassi e viabilità nelle frazioni di Santa Margherita, Pieve San Paolo e Tassignano

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:30

Fratelli d'Italia boccia ogni possibilità di edificare una nuova moschea a Capannori sottolineando come siano ben altre le priorità del territorio e dei suoi abitanti