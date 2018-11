Piana : capannori



In pagamento da lunedì 26 novembre i contributi del 'pacchetto scuola' per l'anno scolastico 2018-2019

giovedì, 22 novembre 2018, 15:39

Saranno in pagamento da lunedì prossimo 26 novembre i contributi del 'Pacchetto scuola' per l'anno scolastico 2018-2019, per sostenere concretamente le famiglie a basso reddito nell'acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell’utilizzo dei servizi scolastici, assegnati tramite bando.

Questo beneficio economico individuale rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie è finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia e per l'anno scolastico in corso era rivolto alle famiglie in possesso di un Isee non superiore a 15.748 ,78 euro. Le famiglie con figli che frequentano scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che beneficiano di questo incentivo economico per l'anno scolastico in corso sono 390 e riceveranno tutte il massimo dell'importo, pari a 280 euro, grazie alla disponibilità di fondi.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario per coloro che hanno comunicato l'Iban o per rimessa diretta a qualsiasi sportello del Banco Popolare-Cassa di Risparmio di Lucca.

Intanto la Provincia di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno emesso un bando per l'assegnazione di un beneficio economico individuale a sostegno della frequenza scolastica per l'anno 2018-2019 rivolto a coloro che non hanno beneficiato del bando approvato dal Comune di residenza per il 'Pacchetto scuola 2018-2019'.

Il contributo è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici e altro materiale didattico) di studenti residenti nella provincia di Lucca iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, o paritaria privata appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 20mila euro. Sono previsti importi diversificati per fasce di reddito.

La domanda di ammissione al bando deve essere presentata entro le ore 12 del prossimo 28 dicembre con le seguenti modalità: consegna al protocollo della Provincia o in alternativa invio per posta, o invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it. Il bando è reperibile sul sito della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it.