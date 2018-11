Piana



Incontro pubblico a Capannori contro il pirogassificatore Kme

venerdì, 16 novembre 2018, 09:55

Giovedì 25 novembre, alle 18.30, presso la sala consiliare del comune di Capannori, si svolgerà un incontro pubblico sul tema “Osservazioni partecipate” contro il pirogassificatore KME e per le alternative”. Ad organizzarlo Zero Waste Europe, Zero Waste Italy, l’associazione Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero e il movimento La Libellula.

“Ormai tutto è allo scoperto come volevasi dimostrare: se passasse il piano kme centrato sull'inceneritore la valle del Serchio diverrebbe un "sito di smaltimenento della industria dei rifiuti" si legge in una nota stampa. “E' affermato con chiarezza nel progetto consegnato in Regione il 18 ottobre scorso quando si afferma che non solo il sito di Fornaci di Barga accoglierà pulper e fanghi da disinchiostrazione delle cartiere locali ma se necessario, per arrivare alle oltre 100.000 tonnellate anno previste per alimentare il forno non si esiterà ad importare rifiuti da tutta la Toscana (scarti tessili per esempio) e o dal resto d'Italia. Altro che Economia Circolare! Trattasi del tradizionale modo di un'industria in crisi per far cassa scaricando sui territori e sulle popolazione il tentativo "diversicare" il proprio "core-business" spostandolo in gran parte dalla lavorazione dei metali a quello dello smaltimento dei rifiuti speciali”.

“Triste è che l'industria cartaria locale aderisca a questo progetto "scaricando" il Progetto Ecopulplast (per il quale non ha versato un "nichelino") che invece sta dimostrando di poter trasformare sul piano tecnico operativo di trasformare un materiale di scarto come il "pulper" in pallet applicando davvero i dettami della Economia Circolare basata sul recupero di materia e non di energia. Ancora una volta vedremo se questa ennesima ricerca di finte scorciatoie va nell'interesse di una genuina cultura industriale oppure nella vecchia direzione "muscolare" di sfruttare territori peraltro molto vulnerabili”.

Zero Waste Europe (partner del Progetto Ecopulplast), Zero Waste Italy, l'Associazione Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero e il Movimento La Libellula non ci stanno e pur tenendo alto lo sforzo di "governance" e di proposta progettuale stigmatizzano un atteggiamento anacronistico e muscolare (altro che resilienza che tutti ormai raccomandano circa le questioni ambientali!) non esiteranno ad impugnare una ad una tutte le mistificazioni contenute nelle carte di progetto.

L’incontro, che dopo una breve pausa alle 19,45 continuerà dalle 21 in poi, sarà introdotto e coordinato da Rossano Ercolini. E' previsto anche il contributo dei rappresentanti della Libellula. Gli amministratori della valle e non solo, e tutti i cittadini, sono invitati a partecipare.