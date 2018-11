Intesa Lic e Sogesi Spa, soddisfazione dei sindacati

Altri articoli in Piana

giovedì, 8 novembre 2018, 16:10

Il calo delle vocazioni religiose colpisce la diocesi di Lucca, portando alla soppressione di storiche realtà religiose. Con un messaggio pubblicato sul settimanale Lucca 7, le sorelle carmelitane scalze di San Colombano (Capannori) annunciano "con grande sofferenza" la chiusura del loro monastero

giovedì, 8 novembre 2018, 16:05

Un altro passo avanti in tema di sicurezza nel territorio comunale di Montecarlo. È stato attivato in questi giorni il nuovo sistema Watchdog

giovedì, 8 novembre 2018, 15:08

Grave incidente poco prima delle 14 in località Biagioni a Spianate, all'incrocio tra via Valdinievole, via Belvedere e via Cerro. Coinvolti una Volkswagen Golf nera e un veicolo Ape Piaggio 50, quest'ultimo condotto da un uomo di 89 anni, D.C., in gravi condizioni per un trauma alla testa

giovedì, 8 novembre 2018, 14:27

Il commento del sindaco Luca Menesini, al respingimento da parte della Corte di Appello del ricorso presentato dalla società Aeroporto contro la decisione del Tribunale di Lucca di far fallire la società, decretandone pertanto il fallimento

giovedì, 8 novembre 2018, 13:05

Domenica 11 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo prenderà il via la decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

giovedì, 8 novembre 2018, 12:46

È il secondo impianto in Toscana e il primo in provincia di Lucca. Nasce nella zona industriale di Porcari un distributore di metano liquido, inaugurato stamani alla presenza del sindaco Leonardo Fornaciari. Un vero gioiello di tecnologia, destinato al rifornimento dei mezzi pesanti con un carburante pulito e rispettoso dell’ambiente