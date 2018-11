Ippovia del Monte Pisano, all'ostello "Il RIo di Vorno" il secondo incontro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:49

Il consigliere comunale, dottor Paolo Rontani, interviene sul tema della sicurezza a Capannori avanzando alcune proposte per garantire una maggiore tranquillità ai cittadini

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:48

Prosegue l'azione di miglioramento del territorio portata avanti dall'amministrazione Menesini. Stamani, infatti, sono iniziati i lavori in via Lombarda a Lammari, finalizzati a risolvere il problema del defluire delle acque in caso di pioggia

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:29

E' 'Mediterraneo Express' di e con Giuseppe Cederna in programma venerdì 7 dicembre alle ore 21.15 lo spettacolo di apertura della nuova stagione teatrale 2018-2019 del cinema-teatro Artè di Capannori

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:29

Il "Professore" è testimonial del convegno 'Sogna ragazzo sogna' dedicato ai progetti Tutor e Tacsi Doposquola svoltosi sabato scorso

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:29

A gennaio 2019 partiranno i lavori per un nuovo tratto nella frazione di Rughi, tra la chiesa e l'ex ristorante Corallo, che ancora mancava per mettere in definitiva sicurezza via Romana Ovest e permettere agli abitanti di Rughi di raggiungere il centro di Porcari in tutta tranquillità

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:57

La vittoria dell’Under 18 guidata da Simone Taddei consola il Basket Femminile Porcari per un turno di campionato contrassegnato dalle sconfitte delle squadre Under 14 Silver, Under 14 Gold e Under 16. Ferma invece la formazione di Promozione che non ha potuto scendere in campo a Pistoia per l’inagibilità dell’impianto