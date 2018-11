La pattinatrice Gomathi Berti vince la medaglia di bronzo alla tappa di Shanghai del Campionato del Mondo

Altri articoli in Piana

martedì, 20 novembre 2018, 09:39

Marcella Maniglia, come cittadina e segretario Lega, esprime la sua solidarietà a Leonardo Giovannoni per il suo esposto contro la provincia, di cui il presidente è Luca Menesini, nonché sindaco di Capannori, in merito all'inefficienza e all'inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico

lunedì, 19 novembre 2018, 19:53

Elezioni amministrative nella primavera del 2019: l'attuale sindaco corre come un treno, le forze dell'opposizione dormono sonni profondi, qualcuno vorrebbe un clamoroso ritorno

lunedì, 19 novembre 2018, 16:26

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, e l'intera amministrazione comunale esprimono cordoglio e dispiacere per la scomparsa di due imprenditori altopascesi, noti e affermati sul territorio: Roberto Tambellini, fondatore della Tambellini & C.

lunedì, 19 novembre 2018, 15:20

L'amministrazione ha individuato 14 punti strategici lungo tutto il territorio comunale nei quali andare ad aumentare il livello di controlli e garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Ne sono stati selezionati tre a Villa Basilica, due sull'Altopiano delle Pizzorne, e uno rispettivamente alla Rocca, Duomo, Guzzano, Botticino, Ponte a...

lunedì, 19 novembre 2018, 15:12

Proseguono gli appuntamenti annuali organizzati dal "Circolo Amici della musica Alfredo Catalani". Sabato 24 novembre (ore 21.15) all'Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, si produce un nuovo frutto del progetto "L'opera in sessanta minuti", ideato e realizzato dallo stesso Circolo Catalani

lunedì, 19 novembre 2018, 14:04

Sala di Artè gremita di pubblico, sabato 17 novembre, per il gran finale di 'Lucca Underground Festival 2018' in occasione dell'incontro con Vauro Senesi, in arte Vauro, il vignettista satirico già ospite di trasmissioni televisive come 'Anno Zero' e 'Servizio Pubblico', al quale, durante l'incontro, è stato conferito il Premio...