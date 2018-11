Piana : capannori



La “Sagra dei mondi” di sabato apre la rassegna “Gli incontri di oltrepassare d’inverno”

martedì, 27 novembre 2018, 14:51

Un connubio di cibi, ritmi e popoli per valorizzare l'intercultura e la convivenza. È questa la "Sagra dei mondi" in programma sabato 1° dicembre dalle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Segromigno in Monte, che apre il cartellone di "Gli incontri di Oltrepassare d'inverno". Una rassegna, promossa da Comune di Capannori e Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori che, dopo il successo dell'edizione estiva, viene rilanciata all'approssimarsi delle festività natalizie.



"Una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di favorire il contatto e la conoscenza fra le culture del territorio - commentano l'assessore alle politiche per la comunità, Francesco Cecchetti, e all'Osservatorio per la Pace, Ilaria Carmassi -. Per aumentare la coesione sociale è infatti fondamentale conoscerci meglio, arricchendo il nostro bagaglio culturale. Per questa edizione invernale della rassegna abbiamo riunito tre appuntamenti che, partendo dal cibo e dalla musica, vogliono far riflettere sull'importanza delle relazioni fra persone provenienti da altre tradizioni".



Sabato 1° dicembre, quindi, appuntamento a Segromigno in Monte con la "Sagra dei Mondi", una cena multietnica con musiche e canti dal mondo che vede la partecipazione delle comunità del Marocco, della Romania, del Senegal e dello Sri-Lanka. L'iniziativa è promossa anche con la collaborazione della Cooperativa Sociale Odissea. È obbligatoria la prenotazione al numero 370/3303783.



"Gli incontri di Oltrepassare" proseguirà con due concerti. Il primo si intitola "Sthet!" e vedrà protagonisti venerdì 21 dicembre alle ore 21 al teatro Artè di Capannori i Mishkalé, band torinese di musica klezmer, yiddish e gypsy che proporrà un viaggio artistico in est Europa. Il secondo appuntamento, in programma sabato 22 dicembre alle ore 21 nella sala parrocchiale di Capannori vedrà protagonisti gli Actias Luna, band lucchese che proporrà il concerto "Canti del confine" con canzoni che mettono al centro il tema dell'intercultura. L'ingresso ai due concerti è gratuito.



Per informazioni: immigrazione@comune.capannori.lu.it, 0583428800, 370/3303783.