Piana : altopascio



La scuola della... discordia

lunedì, 5 novembre 2018, 23:27

di cinzia guidetti

Acceso dibattito questa sera in consiglio comunale, con tanto di uscita di tutta la minoranza dalla sala consiliare per non votare la variante semplificata al regolamento urbanistico per la realizzazione della scuola primaria a Badia Pozzeveri.

Il problema per la minoranza non è la realizzazione della nuova scuola, su quella "vi avremmo dato parere favorevole - commenta Simone Marconi, capogruppo della Lega Nord Altopascio -. I problemi sono altri: dover approvare una variante su un progetto che non conosciamo".

"Ci troviamo ad approvare una variante di un progetto ignoto di cui abbiamo solo qualche comunicazione giornalistica - incalza Fabio Orlandi, capogruppo di Insieme per Altopascio - . C'è carenza di uno strumento urbanistico. Noi andiamo stasera a fare una variante su una area che attualmente è edificabile o fa parte di un comparto soggetto a lottizzazione? Ma anche questo è scaduto? Se facciamo un esproprio come lo paghiamo? Il valore di questa area è un valore di terreno agricolo o edificabile? Immagino che sarà un tentativo bonario. Ma se si va avanti un atto di esproprio qual è il suo valore?" fa notare Orlandi riallacciandosi anche a un altro punto all'ordine del giorno in consiglio comunale, ovvero quello portato dalle Lega in merito alla validità dello strumento urbanistico al quale il sindaco Sara D'Ambrosio ha risposto con "Stiamo facendo gli accertamenti sul 2015. Il fatto che la previsione sia decaduta non elimina la proprietà edificatoria". E sarà prevista una prossima interrogazione sull'eventuale rimborso IMU.

Dalla minoranza, inoltre, si dicono sorpresi di questa velocità nel voler concludere l'atto facendo notare che la commissione è stata fatta il giorno dei morti e che il giorno dopo sui giornali sono usciti articoli che riportavano i costi della realizzazione della scuola: 2 milioni di euro.

"In questi due anni e mezzo abbiamo sempre fatto mozioni ed emendamenti cercando sempre di collaborare per portare il nostro contributo, però tutto ciò va a cozzare con quello che stiamo facendo oggi - prosegue Marconi -. E poi cambiamo una determinata zona senza conoscere il progetto vero della scuola. Sull'istanza si legge che ci sarà una presentazione del progetto. Perché noi non dobbiamo conoscerlo prima di una presentazione pubblica?".

"L'ingegnere del comune Valentina Perrone ha detto che non c’è tutta questa urgenza - prosegue agguerrito Orlandi -. Il progetto non viene presentato, e non mi viene dato, anche se ho fatto regolare richiesta da oltre un mese mezzo di accesso agli atti. Prima viene affidato a una fondazione di Perugia, poi l'ordine degli architetti dice che la scuola non è abilitata. Poi si fa un bando. Poi si esclude la maggioranza dei partecipanti, poi loro protestano, poi si riammettono..." commenta Orlandi chiedendo chiarezza.

Maurizio Marchetti di Insieme per Altopascio ribatte invece su quello che sembrerebbe il progetto della scuola: "Poi successivamente alla commissione di venerdì sera esce un articolo dove si parla di importi. Costa circa 400 mila euro a classe perché le aule sono cinque. Non si parla di palestre, ma si parla di un laboratorietto e non c’è il refettorio. Ci sono cinque aule ampie. A fine mese c’è una riunione pubblica a Badia, leggo sui social e giornali online, dove si fa vedere alla popolazione il progetto. Il consiglio comunale poteva essere il momento per portare il progetto insieme a una variante contestuale. Avevamo scelto di ampliare la scuola che è nel centro di Badia, non di spostarla da un'altra parte anche perché cosa ci verrà fatto poi in quell'edificio una volta svuotato?".

"Lasciando la scuola lì si sarebbero mantenuti i problemi esistenti - risponde il sindaco Sara D'Ambrosio -. La popolazione a Badia non è un problema - quindi cinque classi bastano - lo è ad Altopascio. I problemi sono i pulmini, il traffico, l'accesso dei pullman nella scuola. La scelta è stata fatta di spostare di circa 50 metri la scuola in una zona residenziale accanto a un parco pubblico. Non c’è niente dietro - risponde D'Ambrosio - solo che questa è l'area giusta per realizzare il progetto".

Per quanto riguarda la proceduta di esproprio il sindaco fa notare che è in corso e che c'è la volontà di trovare un accordo. "Se non si trova si provvederà, la previsione non è scaduta" tiene a precisare. "Tutto quello che riguarda l’esproprio sarà successivo al progetto. L’iter è in corso e ci sono dei tempi burocratici da rispettare. Immaginavo volevate svilire questo progetto, ma io sono molto orgogliosa di quello che andreamo a realizzare" commenta.

Marconi fa però notare che il risultato della somma delle aree nella nuova variante dove dovrebbe essere realizzata la scuola non torna (c'è uno scarto di circa 50 mq).

Francesco Fagni (Lega Nord) suggerisce che potrebbe essere un semplice errore di trascrizione, e che ci fosse stata la dottoressa Perrone le cose sarebbero state chiarite subito, ma che con questi dubbi la minoranza si rifiuta di partecipare alla votazione.

Anche l'assessore all'urbanistica Andrea Pellegrini sposa l'idea del possibile errore di scrittura nel riportare le superfici delle tabelle.

Così il presidente del consiglio Sergio Sensi consiglia di rimettere la questione all’ingegnere Perrone. "Se ci sono eventuali errori saranno corretti successivamente".

Ma la minoranza non ci sta. "Ci sono persone che potrebbero essere danneggiate - sottolinea Marconi -. Noi non la votiamo una decisione così a cuor leggero".

"Non siamo stati messi in grado di esprimere una valutazione puntuale - commenta Orlandi - . Il progetto non c’è. Ci costringete ad abbandonare l’aula. Un consigliere comunale ha diritto di avere l’atto. Mi presenterò in comune e se non mi viene dato quello che mi spetta farò una denuncia per omissione di atto di ufficio".

Infine per quanto riguarda l'interrogazione sulla nuova illuminazione portata dalla Lega Nord il vicesindaco Daniel Toci ha chiarito che l'intervento di sostituzione delle lampade a led per un minor consumo energetico e dei pali riguarda tutto il territorio di Altopascio tranne alcune eccezioni, come le zone che hanno già questa illuminazione. Che il problema di via Bordo è dettato da un esproprio che è in atto e che la parte storica del centro verrà interessata in un secondo momento. Inoltre che i problemi riscontrati dalla minoranza su una fioca illuminazione in via Marconi sono stati riscontrati anche dalla maggioranza e sono in corso verifiche in questo momento.