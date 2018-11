Piana



Ladri all'Enoristorante Micheloni: via soldi, bottiglie di vino e un computer

mercoledì, 21 novembre 2018, 22:39

di aldo grandi

Stefano Micheloni, chef e socio con il fratello Davide dell'Enoristorante Micheloni sulla via di Sottomonte a Guamo, è amareggiato. Proprio ieri notte, per la terza volta in un anno e mezzo, i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati nel locale. Alle 5.30 di oggi i due fratelli sono arrivati al ristorante e si sono accorti dell'accaduto.

I soliti bastardi avevano forzato una finestra accanto all'ingresso del ristorante e, una volta all'interno, hanno afferrato una quarantina di bottiglie di vino, il personal computer portatile sul tavolo appena varcata la soglia del locale e, dopo aver aperto gli armadietti negli uffici, anche un po' di denaro contante.

"Siamo alla frutta - dice Stefano Micheloni - e non siamo più padroni in casa nostra. Lavoriamo 16 ore al giorno per poi vedere andare tutto in fumo. C'è da piangere. Non sappiamo più cosa fare".