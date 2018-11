Lavori a Lammari per migliorare il defluire delle acque

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:49

Il consigliere comunale, dottor Paolo Rontani, interviene sul tema della sicurezza a Capannori avanzando alcune proposte per garantire una maggiore tranquillità ai cittadini

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:29

E' 'Mediterraneo Express' di e con Giuseppe Cederna in programma venerdì 7 dicembre alle ore 21.15 lo spettacolo di apertura della nuova stagione teatrale 2018-2019 del cinema-teatro Artè di Capannori

mercoledì, 28 novembre 2018, 11:29

Il "Professore" è testimonial del convegno 'Sogna ragazzo sogna' dedicato ai progetti Tutor e Tacsi Doposquola svoltosi sabato scorso

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:59

Molto partecipato l'incontro svoltosi ieri sera al Centro Culturale "Le Macine" di Colle di Compito volto all'illustrazione di due nuovi progetti dell'amministrazione comunale dedicati, l'uno, alla realizzazione di due nuovi sentieri nella zona del Compitese e l'altro alla progettazione dell'Ippovia del Monte Pisano, un percorso a cavallo che toccherà la...

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:29

A gennaio 2019 partiranno i lavori per un nuovo tratto nella frazione di Rughi, tra la chiesa e l'ex ristorante Corallo, che ancora mancava per mettere in definitiva sicurezza via Romana Ovest e permettere agli abitanti di Rughi di raggiungere il centro di Porcari in tutta tranquillità

mercoledì, 28 novembre 2018, 08:57

La vittoria dell’Under 18 guidata da Simone Taddei consola il Basket Femminile Porcari per un turno di campionato contrassegnato dalle sconfitte delle squadre Under 14 Silver, Under 14 Gold e Under 16. Ferma invece la formazione di Promozione che non ha potuto scendere in campo a Pistoia per l’inagibilità dell’impianto