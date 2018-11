Piana : marlia



Lazzareschi (FI): "Divieto all'incrocio, chiedo cartellonistica adeguata"

giovedì, 29 novembre 2018, 10:40

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia a Capannori, interviene per segnalare un episodio avvenuto nel centro del paese di Marlia facendo un appello all'amministrazione.



"Questa foto parla da sola - esordisce il consigliere -. Un altro episodio che spesso accade nel centro del paese di Marlia, nel cuore della piazza oggetto di tante contestazioni, dove la pavimentazione spesso si sgretola bene".



"Molti satellitari purtroppo - incalza - non individuano questo tracciato su Google Maps, quindi diversi autisti si trovano ad andare in via Paolinelli, attraversando da via della Chiesa, trovandosi ormai a 100 metri dall'incrocio un divieto. Quindi, non avendo possibilità di fare manovre e quant'altro a Voltri. Sono autisti di nazionalità straniera che purtroppo debbono proseguire contro il senso di marcia e immettersi nel nella via Paolinelli".



"Faccio appello all'amministrazione - conclude - che metta all'inizio di via Dalla Chiesa Venendo da Viale Europa un cartello dove si indica che dopo un chilometro troviamo questo divieto come succede spesso anche in via Delle selvette a Marlia entrando da viale Europa. Dopo circa 3 km i camion si trovano in una strettoia dove non possono passare spesso devono fare manovre pericolosissime, a volte fermando il traffico per parecchio tempo. Quindi chiedo una cartellonistica adeguata in queste due strade perché mi sembra logico che tutti debbano essere avvertiti".