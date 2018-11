Lea Melandri protagonista di una tavola rotonda insieme ad alcune protagoniste lucchesi del '68

Altri articoli in Piana

martedì, 6 novembre 2018, 13:21

Poteva finire con i militari che realizzavano un Hangar sull'area demaniale accanto all'aeroporto di Tassignano e stop, perché la legge questo permetteva. Invece il sindaco Luca Menesini ha impedito che ciò avvenisse dichiarando fin da subito la contrarietà della comunità di Tassignano e di tutta Capannori all'opera

martedì, 6 novembre 2018, 12:21

Esordio vincente per la squadra di Promozione, guidata quest’anno da Stefano Corda; risultati alterni per le altre formazioni agonistici, dall’Under 14 Silver all’Under 18, del Basket Femminile Porcari, presente quest’anno in tutte le categorie

martedì, 6 novembre 2018, 11:27

Il suo recital Catartico! – in programma all’auditorium Da Massa Carrara venerdì 9 novembre alle 21 – appartiene al genere “teatro canzone” o “cabaret concerto”, una sorta di grande contenitore ideale per quadri d’autore fatti di dissertazioni, osservazioni e analisi satirica e umoristica della realtà

martedì, 6 novembre 2018, 10:49

Tre vittorie e un pareggio per le giovanili del Tau Calcio Altopascio che continuano a collezionare ottimi risultati e a mantenere buone posizioni in classifica

martedì, 6 novembre 2018, 08:46

Partecipazione ed emozione per la cerimonia che a Montecarlo ha celebrato e ricordato, domenica 4 novembre, il centenario della fine della prima guerra mondiale

lunedì, 5 novembre 2018, 23:27

Acceso dibattito questa sera in consiglio comunale, con tanto di uscita di tutta la minoranza dalla sala consiliare per non votare la variante semplificata al regolamento urbanistico per la realizzazione della scuola primaria a Badia Pozzeveri