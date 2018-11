Piana



Lega: "Capannori, situazione furti non più tollerabile"

venerdì, 23 novembre 2018, 11:10

Il responsabile cittadino della Lega, Marcella Maniglia, e il commissario provinciale leghista, Andrea Recaldin, intervengono sulla questione "sicurezza" a Capannori dopo i recenti fatti di cronaca.



"Dopo Lucca - esordisce Maniglia -, che è la città con il più alto tasso di furti in appartamento, ecco che si fa spazio anche Capannori, con le sue innumerevoli frazioni lasciate allo sbando. Notizia di poche ore fa il furto all'enogastronomia Micheloni, il terzo in due anni e che mi auguro sia l'ultimo ma se non si adottano misure dure per arginare il problema, il numero purtroppo è destinato a salire".



"Pochi giorni fa - incalza - una famiglia è stata "visitata" da pericolosi delinquenti che, armati di una mola, di domenica pomeriggio, hanno sfondato una porta blindata e divelto il muro in cui alloggiava la cassaforte, senza essere minimamente disturbati o interrotti. L'elenco potrebbe essere infinito e l'amministrazione comunale guidata dal PD deve capire che i cittadini non sono né tutelati né protetti ma solo vessati da obblighi".



"Come Lega - conclude - rappresentiamo la voce di uomini e donne che vogliono tornare nella propria casa e avere il diritto di considerarla un posto sicuro".



"La pazienza dei cittadini di Capannori e' terminata, e' giunto il momento di dare una svolta a una città in balia dei furti e delle rapine. Il prossimo Maggio la Lega svolgerà per sempre questa città!"- dichiara Andrea Recaldin, Commissario Provinciale della Lega