Piana : capannori



Maniglia (Lega): "Trasporto pubblico, solidarietà ai cittadini vittime di disagio"

martedì, 20 novembre 2018, 09:39

Marcella Maniglia, come cittadina e segretario Lega, esprime la sua solidarietà a Leonardo Giovannoni per il suo esposto contro la provincia, di cui il presidente è Luca Menesini, nonché sindaco di Capannori, in merito all'inefficienza e all'inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico.



"Non a caso - dichiara Maniglia -, la provincia di Lucca ha perso dieci posti nella scala delle città più vivibili, perché la somma dei problemi legati alla mancanza dei servizi è stata determinante. Aumentare il costo del biglietto a fronte di nuove linee poteva avere una giustificazione, ma con pullman sempre più piccoli, in alcuni casi anche pericolosi perché carenti di lavori di manutenzione, lo trovo a dir poco fuori luogo. I cittadini di Capannori meritano un servizio e un sindaco migliore, perché è inaudito continuare a pagare per avere in cambio il nulla. Pensiamo a tutti gli studenti che sono costretti ad usare i mezzi pubblici per recarsi a scuola - dove poi, nei casi peggiori, trascorreranno le loro giornate in dei container stile terremotati - o a tutti gli anziani che li usano perché soli e quindi in difficoltà. Evidentemente, quando è stato pianificato il nuovo ospedale cittadino, non si è tenuto in dovuta considerazione il servizio di trasporto pubblico in favore della nuova struttura sanitaria. Se questa è l'immagine che diamo della provincia, forse è il caso che il Presidente, tra un taglio di nastro ed un selfie, faccia una riflessione accurata sul suo operato" chiude la Maniglia.