Menesini in piena campagna elettorale e il centrodestra si fa le seghe: aridatece Giorgino

lunedì, 19 novembre 2018, 19:53

Mentre Luca Menesini prosegue la sua impegnativa campagna elettorale in vista delle amministrative del 2019, a suon di tagli nastro, inaugurazioni e quantità industriali di selfie, occupando ogni spazio possibile ed immaginabile su stampa e social, facendo di fatto sparire di fatto assessori consiglieri e persino l'unico partito che lo ha sostenuto, quel Pd che oggi non lo vede poi così di buon occhio, gli altri cosa stanno facendo?

In effetti all'apparenza, Cinque Stelle e centro destra sembrano già impallinati prima di partire. Competere con un sindaco uscente che ha alle spalle anche dieci anni di amministrazione Del Ghingaro, durante i quali ha ricoperto importanti assessorati al sociale ed ai lavori pubblici, non è facile. Se a tutto ciò si aggiunge uno staff impressionante di persone al proprio servizio 24 su 24, sia in comune che in provincia, a lavoro solo ed esclusivamente per lui, si capisce bene che l'impresa è veramente ardua.

Ma ad onor del vero, dobbiamo anche dire che soprattutto nel centro destra, fanno di tutto per giocarsela alla "tafazzi". Sembravano partiti bene nel luglio scorso, con la nascita di una nuova lista civica che, oltre a raccogliere l'adesione degli attuali esponenti di Alternativa Civica e quella parte di Udc rimasta fedele a quest'area politica, aveva avuto l'adesione di movimenti e cittadini, da allora tutto sembra si sia fermato in un limbo assoluto. Tante le chiacchiere, ma concretezza zero. Tanti nomi ma certezze zero.

Uno dei nomi uscito in questi giorni è quello di Elisabetta Triggiani, avvocato di Forza Italia, reduce dalla sconfitte elettorali sia al consiglio comunale del 2004 che dalla competizione regionale dell'anno successivo e, a quanto risulta, consulente legale del Movimento Cinque Stelle in questi ultimi anni, ma è un nominativo che ha il sapore di una vittima sacrificale sull'altare della trattativa politica tra alleati, più che un personaggio sul quale puntare.

Sul piatto, ad oggi salvo il jolly dell'ultim'ora, che pare impossibile, restano i nomi di Paolo Rontani, commercialista e consigliere comunale di lungo corso, ex Udc sul quale puntano i civici e Salvadore Bartolomei, ex assessore a Capannori, ex consigliere comunale e regionale sul quale punterebbe Fratelli d'Italia. Nomi che comunque, in tutta sincerità, non hanno mai avuto ne conferme ne smentite ufficiali finora, fatto salvo di un comunicato a firma Maniglia (Lega), Masini (Forza Italia) e Ricci (Fratelli d'Italia) nella quale i tre partiti, incomprensibilmente, frenavano bruscamente sul nome di Bartolomei.

Ma al di là del nome del futuro candidato, sul quale ad oggi, il centro destra naviga per ora a fari spenti, ciò che più lascia perplessi, sono rapporti tra gruppi e partiti e quindi sulla reale volontà a procedere uniti. Tutto sembra legato alle volontà della Lega, balzata improvvisamente dopo il 2 marzo scorso, al secondo posto tra i partiti a Capannori e che evidentemente avendo oggi un peso importante, non hanno figure di riferimento alle quali affidarsi.

Ieri il primo incontro con il nuovo commissario Andrea Recaldin, dal quale sia ancora uscito un nulla di fatto. Il centro destra continua a temporeggiare, non trovando quella determinazione necessaria per avviare una campagna elettorale all'altezza di un sindaco – attuale e uscente – che non si lascia sfuggire la minima occasione per mettersi in mostra fino ad arrivare a far incidere il proprio nome, sulla targa in memoria di un ragazzo ucciso sulla strada.

Menesini sembra avere la strada spianata verso una sua rielezione, a meno che in soccorso ad un centro destra sempre più incapace di reagire, non torni dalla Versilia proprio Del Ghingaro, invocato da alcuni, che in qualche modo possa arrivare a soccorrere, chi non vorrebbe un Menesini bis. Una ipotesi non poi così remota, visto il dente avvelenato che l'attuale primo cittadino di Viareggio, avrebbe nei confronti del suo, ormai ex, delfino