Piana



"Menesini, la giunta dei milioni perduti"

sabato, 10 novembre 2018, 16:43

I Gruppi consiliari di opposizione di Capannori (Alternativa Civica di Centrodestra - Giada Martinelli e Mauro Celli Energie per l'Italia Giovanni Marchi Forza Italia - Anthony Masini, Pio Lencioni e Daniele Lazzareschi Unione di Centro - Paolo Rontani criticano duramente l'operato del sindaco Menesini per quanto riguarda l'aeroporto di Tassignano e i milioni di euro gettati al vento:

Le affermazioni del sindaco in merito alla questione del fallimento dell'Aeroporto ci lasciano basiti: l'unica dichiarazione che avrebbe dovuto rilasciare era quella di chiedere scusa ai cittadini di Capannori per aver buttato via quasi 3 milioni di euro con manie di grandezza mai realizzate, con progetti fantasmagorici in cui credevano evidentemente solo lui, il Sig. Baronti e la precedente amministrazione.

Dichiara di voler tutelare l'interesse dei cittadini, ma dov'era quando gli veniva detto che sprecavano solo soldi? In quale modo tutela i Capannoresi? Buttando i soldi che dovrebbe amministrare come buon padre di famiglia? Quale padre di famiglia avrebbe investito in questa società, che di fatto si è rivelata un salto nel buio e un buco di milioni?? Aveva bisogno di sprecare altro denaro pubblico facendo anche ricorso?

Tutti quei soldi sono stati tolti alla cittadinanza e sicuramente potevano essere meglio impiegati nei servizi essenziali, nelle fognature, nella metanizzazione, nella sicurezza stradale, nell'illuminazione...ma si sa che con queste iniziative terra terra non si va sui giornali, non occorrono collaborazioni con le università, con megaprofessori e mega aziende che ad ogni modo non hanno portato a niente, zero alla comunità di Capannori, anzi hanno contribuito ad allargare un buco che di anno in anno si faceva sempre più profondo. La decisione incresciosa di acquistare le quote e diventare azionista di maggioranza della società aeroporto ci ha portato alla rovina, a mangiare milioni di euro.

Il Sindaco ci deve dire se ne è valsa la pena adesso che la decisione è stata confermata anche da un ricorso (che ovviamente abbiamo pagato noi). Ricordiamo che anche al tempo del governo Renzi, la società aeroporto di Capannori era stata inserita da Cottarelli nelle partecipate da chiudere perché in rimessa. Il Sindaco insiste sulle proprie posizioni e non intende nemmeno dare conto per questa incapacità amministrativa nonché politica? Un po' di onestà intellettuale, ci ho provato ma non mi è riuscito bene...invece no persevera nelle sue convinzioni scellerate, tanto mica sono soldi suoi? Pensa di ripresentarsi alle prossime elezioni avendo lavorato bene, senza dare conto dello sfacelo immane a cui ci hanno portato i suoi sogni di grandeur? Ah già ma ci sarà la piazza a ricordarci della grandezza che fu, con altri milioni di euro spesi.

La verità è che questa è l'amministrazione dei soldi buttati via senza che i cittadini ne possano beneficiare..intanto mancano le fogne, manca il metano, le strade sono rattoppate ma abbiamo tentato un inutile ricorso per buttare via altri soldi. Vedremo se i cittadini lo riterranno il prossimo maggio il paladino di Capannori o gli consegneranno le dimissioni mandandolo a casa.