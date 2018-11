Piana



Monte Pisano come "luogo del cuore" FAI: domenica a Capannori tre punti di raccolta firme

venerdì, 23 novembre 2018, 11:26

Rush finale per sostenere il Monte Pisano come "Luogo del cuore" del Fai (Fondo Ambiente Italiano) e ottenere fondi da destinare al recupero dei 1400 ettari di bosco e coltivazioni distrutti dall'incendio del 24 settembre. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, domenica 25 novembre sul territorio saranno attivi tre punti di raccolta firme: alla Fiera dell'Autunno Capannorese a Capannori centro organizzata da Confcommercio con il suo sindacato Fiva, alla 6° Marcia di Canapino in programma dalle ore 8 a San Colombano località Canapino organizzata dall'asd Canapino e alla Semifinale pesi Super piuma Trofeo delle Cinture WBC – 1° Trofeo città di Capannori di Light Boxe in programma dalle 10.30 alla palestra di San Leonardo in Treponzio organizzata dalla Pugilistica Lucchese.



"I luoghi del Cuore" è il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano). Per votare, oltre alle firme, è possibile collegarsi all'indirizzo https://www.fondoambiente.it/luoghi/monte-pisano?ldc, usare l'App Fai o recarsi nelle filiali del Gruppo Intesa San Paolo. Al termine del censimento il FAI e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione dei Luoghi del Cuore un budget di 400mila euro che sarà assegnato ai primi tre classificati e ai luoghi scelti dal FAI insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.