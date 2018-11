Nella sala Pardi del polo culturale Artémisia l'incontro "Scienziati pazzi: tra realtà e finzione" tenuto da Luigi Garlaschelli

Altri articoli in Piana

sabato, 3 novembre 2018, 16:21

Ha visto il ladro che si allontanava di spalle trascinando la moto, ma non ha potuto far niente per fermarlo. Il colpo è avvenuto venerdì 2 novembre alla Biagi Motors di San Leonardo in Treponzio dove è stato rubato un bolide da 6 mila 800 euro

sabato, 3 novembre 2018, 14:34

Area del Sibolla diventa spazio horror, Marchetti (FI): «Qui manca coscienza ambientale. Già a luglio avevo chiesto alla Regione linee guida per la valorizzazione dopo il Protocollo di gestione». Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti attacca: «La riserva è uno scrigno naturalistico, i mostri stanno altrove»

sabato, 3 novembre 2018, 14:26

Aule grandi e luminose, spazio ai laboratori e alla didattica manuale, zero consumo energetico, zero impatto ambientale e innovazione a 360 gradi. Ecco come sarà la nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri

sabato, 3 novembre 2018, 14:20

Anche domani (domenica 4 novembre) sarà in funzione il servizio navetta gratuito per raggiungere da Capannori la manifestazione "Lucca Comics & Games"

sabato, 3 novembre 2018, 14:18

Isole ecologiche di Coselli, Colle di Compito e Lammari aperte anche il sabato pomeriggio fino alle 17. Dal 10 novembre al via la sperimentazione con un calendario a turnazione

venerdì, 2 novembre 2018, 22:21

Oggi intorno alle 14.30 a Verciano, frazione di Capannori in via Pontestada, un'auto sbandando è andata a colpire un palo in cemento della luce, abbattendolo completamente, e facendolo cadere in mezzo alla strada