Piana



Nuovo tratto di marciapiede a Porcari

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:29

Prosegue il cammino dell'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari per allargare la rete dei marciapiedi in paese. A gennaio 2019 partiranno i lavori per un nuovo tratto nella frazione di Rughi, tra la chiesa e l'ex ristorante Corallo, che ancora mancava per mettere in definitiva sicurezza via Romana Ovest e permettere agli abitanti di Rughi di raggiungere il centro di Porcari in tutta tranquillità.

“Sono stati eseguiti da parte dello studio incaricato del progetto tutti i rilievi necessari - fa sapere il vicesindaco e assessore vai Lavori Pubblici Franco Fanucchi - che riguardano un tratto di strada molto importante perché costeggia due curve abbastanza pericolose e molto frequentate sia da parte dei cittadini sia degli sportivi che sempre più frequentano la zona. Alcune settimane fa abbiamo iniziato il dialogo con i proprietari dei lotti su cui insisterà il nuovo marciapiede per concordare le modalità esecutive, riscontrando la massima collaborazione che ha facilitato un accordo bonario senza dover procedere a espropri. Per questo motivo - precisa Fanucchi - desidero ringraziarli a nome di tutti gli abitanti di Rughi, perché la loro collaborazione permetterà una rapida conclusione di tutte le procedure che porteranno alla costruzione di questa opera tanto attesa”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di affidare l'appalto dei lavori al più tardi nel mese di gennaio 2019. La realizzazione dei marciapiedi in tutto il paese è un percorso lungo iniziato alcuni anni fa e che noi stiamo portando avanti, perché potersi muovere in paese in piena sicurezza è un segno di civiltà.